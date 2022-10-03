6-НДФЛ

За мобилизованного ИП сдать 6-НДФЛ и РСВ может представитель по нотариальной доверенности

Как давать отчеты (РСВ, 6-НДФЛ), если ИП-работодателя мобилизуют, разъяснили налоговики.

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Ответ — в письме ФНС от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

Сдать 6-НДС и РСВ за ИП может уполномоченный представитель по доверенности нотариально заверенной или приравненной к таковой.

Например, доверенность может заверить командир воинской части.

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