Госдума приняла законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Лица, проживающие на этих территориях, получат гражданство РФ, для этого нужно подать заявление и присягнуть, сообщается на официальном сайте Госдумы.
До 1 июня 2023 года в новых республиках создадут территориальные органы власти.
Денежной единицей для расчета в новых субъектах будет российский рубль.
Но до 31 декабря 2022 года в расчетах можно использовать и украинскую гривну.
С 1 января 2023 года в новых для России регионах будет применяться бюджетное законодательство РФ.
Российское правительство установит особенности составления бюджета для новых субъектов, а также формы отчетности.
Бюджеты новых регионов утвердят до 15 декабря 2022 года.
Напомним, что новые регионы вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Завтра утром проекты о вхождении новых регионов в состав России будут обсуждать в Совете Федерации.