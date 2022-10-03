Общество

Госдума приняла законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

До 1 января 2026 года в регионах будет действовать переходный период.

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Лица, проживающие на этих территориях, получат гражданство РФ, для этого нужно подать заявление и присягнуть, сообщается на официальном сайте Госдумы.

До 1 июня 2023 года в новых республиках создадут территориальные органы власти.

Денежной единицей для расчета в новых субъектах будет российский рубль.

Но до 31 декабря 2022 года в расчетах можно использовать и украинскую гривну.

С 1 января 2023 года в новых для России регионах будет применяться бюджетное законодательство РФ.

Российское правительство установит особенности составления бюджета для новых субъектов, а также формы отчетности.

Бюджеты новых регионов утвердят до 15 декабря 2022 года.

Напомним, что новые регионы вошли в состав РФ 30 сентября 2022 года. Завтра утром проекты о вхождении новых регионов в состав России будут обсуждать в Совете Федерации.

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