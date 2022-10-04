Во время обеда на основной работе можно работать по совместительству

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.09.2022 № ПГ/23067-6-1.

Перерывы в течение рабочего дня (в том числе для отдыха и питания) — это один из видов времени отдыха.

По статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее совместительство).

Таким образом, можно работать по внутреннему совместительству во время перерыва для отдыха и питания, делает вывод Роструд.