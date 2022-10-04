Трудовое право

Во время обеда на основной работе можно работать по совместительству

В свободное от основной работы время человек может делать другую работу у того же работодателя (работать по внутреннему совместительству). Время обеденного перерыва – это тоже свободное время.

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Разъяснение дает Роструд в письме от 16.09.2022 № ПГ/23067-6-1.

Перерывы в течение рабочего дня (в том числе для отдыха и питания) — это один из видов времени отдыха.

По статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя (внешнее совместительство).

Таким образом, можно работать по внутреннему совместительству во время перерыва для отдыха и питания, делает вывод Роструд.

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