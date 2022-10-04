Введут единый налоговый вычет по НДФЛ на инвестиции в пенсию и страхование

Причем полученные средства надо будет направить на «целевые выплаты». Их перечень определит правительство.

ИИС третьего типа будет включать, в том числе: 10-летние договоры негосударственного пенсионного обеспечения;

на полисы страхования жизни сроком не менее 10 лет.

Сейчас есть ИИС первого типа (по нему вычет дают на сумму внесенных средств до 400 тыс. рублей) и второго типа (по нему нет НДФЛ с дохода от ценных бумаг).

По плану Минфина, третий тип ИИС должен привести к постепенной отмене первого с 2024 года, пишут «Ведомости».