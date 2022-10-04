Общество

У живущих за рубежом выходцев из новых регионов России есть месяц на замену гражданства

Жители ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся за рубежом, должны в течение одного месяца определиться, останутся они с гражданством РФ или будут его менять.

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Вчера Госдума приняла законы, согласно которым жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России признаются гражданами РФ.

Им можно подать заявление об отказе от российского гражданства, на это дается месяц.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, пишут «Известия».

Конституционный комитет Совфеда 4 октября поддержал и рекомендовал одобрить законы о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Согласно законам, жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав Российской Федерации, то есть с 30 сентября, признаются гражданами РФ. Тем, у кого еще нет паспорта РФ, гражданство будут выдавать по заявлению и после присяги, сообщалось на сайте Госдумы.

Совет Федерации рассмотрит законы о принятии новых регионов в состав РФ сегодня.

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Общество

У живущих за рубежом выходцев из новых регионов России есть месяц на замену гражданства

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