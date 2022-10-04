⚡ Мобилизованным бизнесменам помогут сохранить бизнес и дадут отсрочку по налогам

Минэкономразвития озвучило меры, которые будут приняты в ближайшее время:

📍 Подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для призванного военнослужащего возможность быть собственником бизнеса.

📍 Разработают процедуру изменения или расторжения госконтрактов. Планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

📍 В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически.

📍 Перенесут срок уплаты налогов и сдачи деклараций для мобилизованных предпринимателей, которые продолжат вести бизнес.

📍 Введут отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП.

📍Будет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций – если недвижимость взята в аренду у государства.