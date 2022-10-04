Мобилизация

⚡ Мобилизованным бизнесменам помогут сохранить бизнес и дадут отсрочку по налогам

Власти разработали ряд мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Они касаются договорных отношений, в том числе по 44-ФЗ, уплаты налогов, лицензий.

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Минэкономразвития озвучило меры, которые будут приняты в ближайшее время:

📍 Подготовлены поправки в законодательство, которые сохранят для призванного военнослужащего возможность быть собственником бизнеса.

📍 Разработают процедуру изменения или расторжения госконтрактов. Планируется не применять штрафные санкции в случае мобилизации предпринимателя.

📍 В случае невозможности продления попавшим под мобилизацию предпринимателем лицензий они будут продлеваться автоматически.

📍 Перенесут срок уплаты налогов и сдачи деклараций для мобилизованных предпринимателей, которые продолжат вести бизнес.

📍 Введут отсрочку по уплате платежей по кредитным договорам и договорам лизинга для МСП.

📍Будет возможность приостановления или расторжения договоров аренды без штрафных санкций – если недвижимость взята в аренду у государства.

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