Совет Федерации одобрил вхождение в состав РФ новых территорий

Жители новых регионов признаются российскими гражданами со дня принятия в состав России, 30 сентября. Тем, кто захочет отказаться от гражданства РФ, дают месяц.

Официальная денежная единица на новых территориях РФ – рубль.

До 31 декабря 2022 года можно пользоваться украинской гривной.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский.

Изучение других языков, в том числе украинского, не будет запрещено в новых регионах РФ – замглавы МИД.

Херсонская и Запорожская области останутся областями.

Процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа президента, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.