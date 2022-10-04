Общество

Совет Федерации одобрил вхождение в состав РФ новых территорий

Совет Федерации единогласно принял законы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Накануне эти законы ратифицировала и одобрила Госдума.

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Жители новых регионов признаются российскими гражданами со дня принятия в состав России, 30 сентября. Тем, кто захочет отказаться от гражданства РФ, дают месяц.

Официальная денежная единица на новых территориях РФ – рубль.

До 31 декабря 2022 года можно пользоваться украинской гривной.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский.

Изучение других языков, в том числе украинского, не будет запрещено в новых регионах РФ – замглавы МИД.

Херсонская и Запорожская области останутся областями.

Процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа президента, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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