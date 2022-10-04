Совет Федерации одобрил вхождение в состав РФ новых территорий

Жители новых регионов признаются российскими гражданами со дня принятия в состав России, 30 сентября. Тем, кто захочет отказаться от гражданства РФ, дают месяц.
Официальная денежная единица на новых территориях РФ – рубль.
До 31 декабря 2022 года можно пользоваться украинской гривной.
ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский.
Изучение других языков, в том числе украинского, не будет запрещено в новых регионах РФ – замглавы МИД.
Херсонская и Запорожская области останутся областями.
Процедура принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей завершится внесением поправок в Конституцию России на основании соответствующего указа президента, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.