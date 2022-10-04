Налог на прибыль

Базу для налога на прибыль можно считать кассовым методом

Для расчета налога на прибыль есть два метода – начисления и кассовый.

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Кассовый метод регламентирован статьей 273 НК РФ. Он применяется как к доходам, так и к расходам.

Для применения кассового метода есть условие: сумма выручки от реализации товаров в среднем за предыдущие четыре квартала без учета НДС не превысила 1 млн рублей за каждый квартал.

При этом не могут применять кассовый метод:

  • банки;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • организаций, признаваемых контролирующими лицами КИК;
  • организациями, владеющими лицензиями на пользование участком недр с морским месторождением углеводородного сырья.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83813.

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