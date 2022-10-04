Базу для налога на прибыль можно считать кассовым методом

Кассовый метод регламентирован статьей 273 НК РФ. Он применяется как к доходам, так и к расходам.

Для применения кассового метода есть условие: сумма выручки от реализации товаров в среднем за предыдущие четыре квартала без учета НДС не превысила 1 млн рублей за каждый квартал.

При этом не могут применять кассовый метод:

банки;

кредитные потребительские кооперативы;

микрофинансовые организации;

организаций, признаваемых контролирующими лицами КИК;

организациями, владеющими лицензиями на пользование участком недр с морским месторождением углеводородного сырья.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83813.