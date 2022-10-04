Изменились правила передачи данных о маркировке молока

Эта мера введена из-за санкций. Постановление правительства с такими поправками в правила маркировки молока опубликовано на официальном портале.
Речь идет о таких договорах:
- о переходе права собственности на молочную продукцию;
- договоры комиссии;
- агентские договоры;
- договоры подряда.
Подписанное обоими участниками оборота молочной продукции уведомление направляется в систему мониторинга оператором ЭДО.
Кроме того, участники оборота молочной продукции, освобожденные от ККТ (продажа молока из автоцистерн), должны в течение 30 календарных дней с момента продажи направлять в систему мониторинга информацию:
- ИНН;
- код маркировки;
- способ вывода товаров из оборота (розничная реализация);
- дата вывода молочной продукции из оборота;
- цена;
- наименование, номер и дата документа, подтверждающего факт реализации.