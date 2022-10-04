Маркировка товаров

Изменились правила передачи данных о маркировке молока

По 31 мая 2025 года участники оборота молочной продукции будут передавать в «Честный знак» через оператора ЭДО сведения о передаче и приемке в виде УПД в течение 3 рабочих дней.

Версия для печати

Эта мера введена из-за санкций. Постановление правительства с такими поправками в правила маркировки молока опубликовано на официальном портале.

Речь идет о таких договорах:

  • о переходе права собственности на молочную продукцию;
  • договоры комиссии;
  • агентские договоры;
  • договоры подряда.

Подписанное обоими участниками оборота молочной продукции уведомление направляется в систему мониторинга оператором ЭДО.

Кроме того, участники оборота молочной продукции, освобожденные от ККТ (продажа молока из автоцистерн), должны в течение 30 календарных дней с момента продажи направлять в систему ‎мониторинга информацию:

  • ИНН;
  • код маркировки;
  • способ вывода товаров из оборота (розничная реализация);
  • дата вывода молочной продукции из оборота;
  • цена;
  • наименование, номер и дата документа, подтверждающего факт реализации.

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Общество

Что делать, если прислали повестку

Повестка из военкомата — настоящее событие в жизни каждого мужчины. Для тех, кто видит себя на военном поприще с детства, это повод для искренней радости. Можно собирать вещи и готовиться к отбытию в военную часть. Но для мужчин, которые имеют совсем другие планы на жизнь, повестка становится тревожным сигналом. Они мгновенно начинают искать любые способы не попасть на срочную службу.

Что делать, если прислали повестку
Карьера бухгалтера

Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо

Продолжение гайда для финдиректоров (и не только). Сегодня мы поговорим о резюме и сопроводительных письмах. Что там должно быть, а чего лучше избежать, рассказала директор по персоналу сервиса «Финансист» Александра Елисеева.

Как найти работу финансовому директору? Часть 2. Резюме и сопроводительное письмо
Читать еще