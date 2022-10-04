ИП расскажут, как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

Завтра в 11:00 мск. смотрите вебинар о маркетплейсах.
Продажи на маркетплейсах – быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов. Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы. На вебинаре узнаете важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.
Обсудим:
- как использовать сервис аналитики для подбора товара и дальнейшей работы с ним;
- как выбрать маркетплейс;
- как рассчитать основные статьи затрат: юнит-экономика;
- как подготовить товар к продаже;
- как завести карточки на товар и что в них должны быть;
- куда идти за помощью.
Всем участникам вебинара Модульбанк предоставит чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».