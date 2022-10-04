Маркетплейсы

ИП расскажут, как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

5 октября пройдет бесплатный вебинар для всех бизнесменов, которые планируют выйти на OZON или Wildberries.

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Завтра в 11:00 мск. смотрите вебинар о маркетплейсах.

Продажи на маркетплейсах – быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов. Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы. На вебинаре узнаете важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.

Обсудим:

  • как использовать сервис аналитики для подбора товара и дальнейшей работы с ним;
  • как выбрать маркетплейс;
  • как рассчитать основные статьи затрат: юнит-экономика;
  • как подготовить товар к продаже;
  • как завести карточки на товар и что в них должны быть;
  • куда идти за помощью.

Всем участникам вебинара Модульбанк предоставит чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».

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