ИП расскажут, как выйти на маркетплейсы с умом и не прогореть

Завтра в 11:00 мск. смотрите вебинар о маркетплейсах.

Продажи на маркетплейсах – быстрый и действенный способ наращивания выручки и поиска новых клиентов. Но новички часто допускают ошибки, несут убытки и бросают торговлю уже в первые месяцы. На вебинаре узнаете важные нюансы, которые помогут правильно выбрать маркетплейс и успешно запустить новый канал продаж.

Обсудим: как использовать сервис аналитики для подбора товара и дальнейшей работы с ним;

как выбрать маркетплейс;

как рассчитать основные статьи затрат: юнит-экономика;

как подготовить товар к продаже;

как завести карточки на товар и что в них должны быть;

куда идти за помощью.

Всем участникам вебинара Модульбанк предоставит чек-лист «Как правильно выбрать товар для продажи на маркетплейсах».