Банковские карты

Телефонных мошенников должно поубавиться. Им помешают выводить украденные с банковских карт деньги

Во втором чтении приняты поправки, благодаря которым станет легче блокировать всю цепочку счетов для вывода похищенных денег.

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Законопроект предлагает механизм информационного взаимодействия Банка России и МВД.

Полиция будет передавать ЦБ данные о попытках перевода денег без согласия клиента. А ЦБ взамен сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций.

Это позволит незамедлительно приступать к проведению оперативно-разыскных мероприятий.

Сейчас банки только через 30 дней отвечают на запросы МВД по хищениям.

«Только с начала 2022 года с использованием пластиковых карт было совершено более 72 тыс. преступлений», – отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

У следствия будет возможность блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела, что значительно усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных средств.

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