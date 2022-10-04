Телефонных мошенников должно поубавиться. Им помешают выводить украденные с банковских карт деньги

Законопроект предлагает механизм информационного взаимодействия Банка России и МВД.
Полиция будет передавать ЦБ данные о попытках перевода денег без согласия клиента. А ЦБ взамен сведения из базы данных о попытках совершения противоправных операций.
Это позволит незамедлительно приступать к проведению оперативно-разыскных мероприятий.
Сейчас банки только через 30 дней отвечают на запросы МВД по хищениям.
«Только с начала 2022 года с использованием пластиковых карт было совершено более 72 тыс. преступлений», – отмечает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
У следствия будет возможность блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела, что значительно усложнит преступникам поиск каналов для вывода похищенных средств.