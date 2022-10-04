Кредитование

В банках хотят изменить подход к расчету полной стоимости кредита

Это нужно для стабильной работы банков в условиях кризиса.

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Кредитные организации предлагают изменить подход к расчету полной стоимости кредита, сообщают «Известия».

Национальный совет финансового рынка подготовил законопроект, в котором предлагает Банку России самостоятельно устанавливать диапазон показателя полной стоимости кредита в кризис.

Полная стоимость кредита – это все платежи, которые положены по кредитному договору (основной долг, проценты по кредиту, страховки и комиссии).

Диапазон значения полной стоимости кредита в процентах годовых устанавливает ЦБ.

Банк не сможет выдать человеку кредит, если для него размер полной стоимости кредита превысит установленный ЦБ коридор.

Сегодня границы полной стоимости кредита определяются на основе данных полугодовой давности, а в условиях кризиса это не верно.

Методику расчета полной стоимости кредита уже уточняли ранее.

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