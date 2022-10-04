Кредитование

Субсидии для IT-компаний и льготной ипотеки для сотрудников IT-предприятий сократили

Правительство уменьшило объем средств, выделяемых на субсидии для льготного кредитования IT-компаний и льготной ипотеки для сотрудников IT-предприятий.

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Сумма выданных льготных кредитов в 2022 году уменьшилась с 54,5 млрд руб. до 20 млрд руб., сообщает «Forbes».

В распоряжении Правительства, которое опубликовано на портале правовой информации, указано, что размер субсидий на льготные кредиты на пополнение оборотных средств уменьшают с 3 млрд руб. до 500 млн руб.

Субсидию на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний снизят с 1,5 млрд руб. до 500 млн руб. 

А субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации полностью аннулировано.

Изначально планировалось выделить субсидий на 3 млрд руб. по последнему пункту.

 

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