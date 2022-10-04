Субсидии для IT-компаний и льготной ипотеки для сотрудников IT-предприятий сократили

Сумма выданных льготных кредитов в 2022 году уменьшилась с 54,5 млрд руб. до 20 млрд руб., сообщает «Forbes».

В распоряжении Правительства, которое опубликовано на портале правовой информации, указано, что размер субсидий на льготные кредиты на пополнение оборотных средств уменьшают с 3 млрд руб. до 500 млн руб.

Субсидию на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний снизят с 1,5 млрд руб. до 500 млн руб.

А субсидирование льготного кредитования проектов по цифровой трансформации полностью аннулировано.

Изначально планировалось выделить субсидий на 3 млрд руб. по последнему пункту.