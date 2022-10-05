Компанию могут оштрафовать на 1 млн рублей за опоздание с увольнением иностранца

Своей проблемой поделилась наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

У гражданина Таджикистана патент закончился 28 июня. Но сначала он был в отпуске, потом фирма этот договор приостановила, а сотрудник жил у себя на родине.

Расторжение оформили только недавно.

А должны были сделать это по истечении 1 месяца со дня окончания патента, подсказывает эксперт Надежда Камышева.

Таким образом, сейчас компании грозит штраф по ч.1 ст. 18.15 КоАП: на должностных лиц – от 25 тыс. до 50 тыс. рублей;

на юрлиц – от 250 тыс. до 800 тыс. рублей.

А если работодатель из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти, то штраф будет еще больше (от 400 тыс. до 1 млн руб. на фирму).

Нарушение может пройти незамеченным. Но если штраф все-таки наложат, в суде можно доказывать малозначительность, уповая на то, что договор был приостановлен.

Кстати, за нарушения грозит не только штраф, но и приостановка деятельности.

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