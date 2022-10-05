Общество

На Авито можно проверить подлинность брендовой одежды и обуви. За услуги экспертов придется заплатить от 350 рублей

Новый сервис по проверке брендовых сумок и обуви появился на Авито. Каждый товар оценят по фотографиям не менее четырех экспертов.

Версия для печати

Теперь на Авито продавцы смогут получить статус о подлинности брендовой обуви и аксессуаров, сообщает «VC.ru».

После прохождения процедуры проверки рядом с товаром появится значок «Оригинал».

Пока пройти процедуру можно только через приложение Авито.

Оценивать товары будут опытные эксперты по фотографиям.

Если аутентификаторам не понадобятся дополнительные фотографии, то проверка займет всего 24 часа.

На время запуска процедура бесплатная, позднее сервис станет платным.

За проверку сумки придется заплатить 499 руб., а за обувь – 349 руб.

Ранее Авито ввело сервисный сбор за доставку, пока только в категориях «книги и журналы» и «коллекционирование».

Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его

1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.

Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.

Портал "Работа в России"

Портал «Работа в России»: кто обязан размещать вакансии и как это делать

С 1 января 2022 года работодатели могут размещать информацию о вакансиях на портале «Работа в России». Рассказываем зачем это нужно, для кого обязательно, как размещать вакансии и какие штрафы предусмотрены за нарушения.

Портал «Работа в России»: кто обязан размещать вакансии и как это делать
Регистрация и ликвидация бизнеса

❗ ФНС начинает регистрировать бизнес в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

ФНС России открыла свои офисы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению в переходный период.

Повышение квалификации

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДС

Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков

Есть ситуации, когда налоговики упорно игнорируют решения даже КС. Речь идет о возмещении НДС по кассовым чекам. Это тем более необъяснимо, что цена вопроса в рамках госбюджета – копеечная. А вот для компаний может быть и серьезной. Подробности – в статье.

Как получить вычет НДС по кассовому чеку вопреки мнению налоговиков
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налоговое планирование

Способы использовать НПД к выгоде компании

Система НПД развивается, в России уже более пяти миллионов самозанятых. Но налоговики ищут здесь признаки подмены трудовых договоров. Разберемся, как компании безопасно использовать самозанятых и сэкономить на налогах.

Способы использовать НПД к выгоде компании

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить

Самозанятость — удобный и выгодный режим. Налогоплательщику не надо платить страховые взносы, не надо сдавать отчетность, а налог считает приложение. Расскажем, какой налог платят самозанятые, как его рассчитать и как платить.

Налог для самозанятых: как он работает и сколько надо платить
Читать еще