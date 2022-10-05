На Авито можно проверить подлинность брендовой одежды и обуви. За услуги экспертов придется заплатить от 350 рублей

Теперь на Авито продавцы смогут получить статус о подлинности брендовой обуви и аксессуаров, сообщает «VC.ru».
После прохождения процедуры проверки рядом с товаром появится значок «Оригинал».
Пока пройти процедуру можно только через приложение Авито.
Оценивать товары будут опытные эксперты по фотографиям.
Если аутентификаторам не понадобятся дополнительные фотографии, то проверка займет всего 24 часа.
На время запуска процедура бесплатная, позднее сервис станет платным.
За проверку сумки придется заплатить 499 руб., а за обувь – 349 руб.
Ранее Авито ввело сервисный сбор за доставку, пока только в категориях «книги и журналы» и «коллекционирование».