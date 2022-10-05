Россия и Турция обсуждают использование платежной системы TROY вместо МИР

Система платежей находится под прямым контролем Турции, а значит, санкции ее не коснутся, сообщают «РИА Новости».
С разрешения ЦБ российские туристы смогут расплачиваться банковскими картами в Турции, если:
- Российские банки, которые не попали под санкции США, принимают платежную систему TROY;
- Турист откроет счет в турецком банке, который работает в России и получит там карту, интегрированную с системой TROY.
Турецкие банки не принимают карты платежной системы МИР из-за возможных ответных санкций со стороны США, поэтому власти ищут альтернативные варианты.