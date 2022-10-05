Заработала платформа эффективность.рф. Она поможет без найма специалистов цифровизировать предприятие

Платформа эффективность.рф поможет автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, проконсультироваться с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. А эксперты подскажут, как оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

Минэкономразвития ожидает, что до конца 2024 года пользоваться платформой будет до 4 тыс. компаний.