Вебинары для бухгалтеров

Расскажем про кадровые и миграционные правила при трудоустройстве иностранных работников

Любая ошибка в документах, нарушение процедуры оформления иностранца, просроченные документы сотрудников – юрлицу назначат штраф в сумме от 400 тыс. до 1 миллиона рублей.

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12 октября 2022 г., 15:00 мск. смотрите вебинар про оформление  иностранцев.

Узнаете, как избежать штрафов и приостановки деятельности из-за ошибок. Вот программа:

  • Юридические последствия для работодателя за нарушения при трудоустройстве мигрантов;
  • Градацию мигрантов в зависимости от содержания действий работодателя при трудоустройстве:  визовики и безвизовики.
  • Категории безвизовиков, условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭС-ники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы;
  • Возможные способы работы с мигрантами: оформление в собственный штат, передача функций по ведению мигрантов на аутсорсинг, выведение мигрантов на аутстаффинг.

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Условия госконтрактов можно будет менять из-за мобилизации

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будет новый формат электронной доверенности для сдачи отчетов по ТКС

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Мероприятия

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Трудовые отношения

Сколько может длиться испытательный срок

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Сколько может длиться испытательный срок
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