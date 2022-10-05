Расскажем про кадровые и миграционные правила при трудоустройстве иностранных работников

12 октября 2022 г., 15:00 мск. смотрите вебинар про оформление иностранцев.
Узнаете, как избежать штрафов и приостановки деятельности из-за ошибок. Вот программа:
- Юридические последствия для работодателя за нарушения при трудоустройстве мигрантов;
- Градацию мигрантов в зависимости от содержания действий работодателя при трудоустройстве: визовики и безвизовики.
- Категории безвизовиков, условия и особенности трудоустройства каждой категории: патентники, ЕАЭС-ники, граждане с РВП и ВНЖ, ВКС, студенты, беженцы и вынужденные переселенцы;
- Возможные способы работы с мигрантами: оформление в собственный штат, передача функций по ведению мигрантов на аутсорсинг, выведение мигрантов на аутстаффинг.