НДФЛ

🚗 При продаже автомобиля базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы по его покупке

Если продать автомобиль, которым вы владели менее 3 лет, будет НДФЛ. Но доход можно уменьшить на покупную стоимость автомобиля.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 20.09.2022 № 03-04-05/90889.

Ведомство спросили, уменьшают ли налог расходы на допоборудование (музыка, диски, сигнализация). На это оборудование от салона есть заказ-наряд и чек.

Минфин ответил, что по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную цену.

Таким образом, при продаже авто налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых доходов на сумму, уплаченную продавцу такого автомобиля.

Минфин четко не обозначит свою позицию по сигнализации и т.д., но можно сделать вывод, что такие расходы тоже учитывают, так как продавцу (салону) была уплачена сумма с учетом допоборудования.

 

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