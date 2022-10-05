Новые регионы России планируют сделать свободной экономической зоной

«Основной задачей будет сохранение и приумножение потенциала новых территорий», – заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, сообщается на сайте Минэкономразвития.
Будет разработана государственная программа по модернизации и развитию инфраструктуры новых регионов.
Правительство планирует принять закон о создании единой свободной экономической зоны на новых территориях.
На такой территории действуют особые налоговые и неналоговые льготы для инвесторов:
- Освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональный – уплата налога не более 13,5%;
- Освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет;
- Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;
- Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% на весь срок существования особой экономической зоны.
Президент подписал законы о вхождении новых регионов в состав РФ.