Общество

Новые регионы России планируют сделать свободной экономической зоной

Там есть тяжелая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и энергетика. Все это нужно развивать.

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«Основной задачей будет сохранение и приумножение потенциала новых территорий», – заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, сообщается на сайте Минэкономразвития.

Будет разработана государственная программа по модернизации и развитию инфраструктуры новых регионов.

Правительство планирует принять закон о создании единой свободной экономической зоны на новых территориях.

На такой территории действуют особые налоговые и неналоговые льготы для инвесторов:

  • Освобождение от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет на 10 лет, а в региональный – уплата налога не более 13,5%;
  • Освобождение от уплаты налога на имущество на 10 лет;
  • Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года;
  • Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6% на весь срок существования особой экономической зоны.

Президент подписал законы о вхождении новых регионов в состав РФ.

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