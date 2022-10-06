QIWI Business запустил автоматическую оплату налога за самозанятых

Теперь компании, подключенные к сервису, могут не беспокоиться об уплате налога за самозанятого, с которым сотрудничают.

QIWI дает возможность открыть налоговую копилку, куда автоматически зачисляется налоговая сумма в момент перечисления денег самозанятому. В начале каждого отчетного периода QIWI получает от ФНС сумму к уплате налога за самозанятого и направляет деньги со счетов в налоговую.

Каждый самозанятый при этом предварительно однократно подтверждает свое согласие на все последующие удержания средств к уплате в сервисе «Мой налог».

Раньше компании-заказчики должны были самостоятельно платить налог за самозанятых, а QIWI автоматически отправлял чеки в ФНС. Большинство банков, когда делают массовые выплаты, требуют, чтобы клиенты получали деньги на карты их банка. У QIWI такого требования нет: оплату налога компания проводит с помощью API на любые карты.

Сегодня в сервисах QIWI Business предприниматели могут: