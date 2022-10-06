Стандартный вычет

При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход

Если человек сдает свою квартиру, не будучи ИП, у него возникает доход, облагаемый НДФЛ. К этому доходу можно применить вычеты, в том числе стандартные.

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Вычет на ребенка дают до месяца, когда доход превысит 350 тыс. рублей.

Если сдавать квартиру организации, то она будет налоговым агентом по НДФЛ, и она же по заявлению предоставит стандартный вычет. Если агент вычет не дал, его можно заявить в декларации 3-НДФЛ после окончания года.

Если сдавать квартиру физлицу, то он не будет налоговым агентом. Платить и декларировать налог надо будет самостоятельно.

В декларации 3-НДФЛ можно заявить и стандартный вычет.

Но УФНС по г. Москве в письме от 21.09.2022 № 7700-00-11-2022/002383@ предупреждает, что вычет будет только за те месяцы, в которых был доход.

Если весь доход перечислили одной суммой, то только за этот один месяц и можно будет заявить стандартный вычет.

Таким образом, если человек не работает, не зарегистрирован как ИП, имеет ребенка и сдает в аренду другому физлицу квартиру, он имеет право на получение стандартного налогового вычета по НДФЛ за те месяцы, в которых был получен доход.

Такой же вывод есть в письме Минфина от 29.10.2014 № 03-04-05/54901.

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