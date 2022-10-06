При сдаче в аренду жилья можно получить стандартный вычет на ребенка. Но только за месяцы, когда был доход

Вычет на ребенка дают до месяца, когда доход превысит 350 тыс. рублей.

Если сдавать квартиру организации, то она будет налоговым агентом по НДФЛ, и она же по заявлению предоставит стандартный вычет. Если агент вычет не дал, его можно заявить в декларации 3-НДФЛ после окончания года.

Если сдавать квартиру физлицу, то он не будет налоговым агентом. Платить и декларировать налог надо будет самостоятельно.

В декларации 3-НДФЛ можно заявить и стандартный вычет.

Но УФНС по г. Москве в письме от 21.09.2022 № 7700-00-11-2022/002383@ предупреждает, что вычет будет только за те месяцы, в которых был доход.

Если весь доход перечислили одной суммой, то только за этот один месяц и можно будет заявить стандартный вычет.

Таким образом, если человек не работает, не зарегистрирован как ИП, имеет ребенка и сдает в аренду другому физлицу квартиру, он имеет право на получение стандартного налогового вычета по НДФЛ за те месяцы, в которых был получен доход.

Такой же вывод есть в письме Минфина от 29.10.2014 № 03-04-05/54901.