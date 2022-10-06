В статформе П-4 мобилизованные работники не входят в среднесписочную численность

Такое разъяснение дает Росстат.

В форме № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» такие работники включаются в численность работников списочного состава на конец отчетного квартала (строка 11 графа 1) и не включаются в численность выбывших (строка 07 графа 1).

В отчете по форме № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» призванные по мобилизации и добровольцы в среднесписочной численности (графа 2) не отражаются.

При этом, начисленные им после приостановления трудового договора суммы (например, премии по итогам работы за год), надо отразить в фонде заработной платы, начисленной работникам несписочного состава (графа 10).

А вот те, кто временно принят на место мобилизованного, учитываются как в списочной, так и в среднесписочной численности.