Новые санкции: ЕС закрыл россиянам доступ к криптокошелькам

ЕС ввел восьмой пакет санкций против России.
В новом пакете санкций вводится запрет на обслуживание криптокошельков граждан и резидентов РФ.
В апреле Евросоюз уже вводил криптовалютные санкции, запрещающие россиянам держать на европейских криптосчетах больше 10 тыс. евро.
В новом пакете санкций также:
- установление верхнего предела цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны;
- запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, некоторых электронных компонентов, которые могут использоваться в российском оружии, технических изделий для авиаотрасли, некоторых химических веществ, стрелкового оружия;
- запрет на импорт древесной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, косметики, материалов для ювелирной промышленности (драгоценные камни и металлы), текстиля, обуви, кожи, керамики (импортные ограничения затронут продукцию почти на €7 млрд);
- продлен запрет на импорт стальной продукции из РФ;
- ограничения против физических и юридических лиц, причастных к организации референдумов, а также против представителей оборонной промышленности и лиц, «распространяющих дезинформацию»;
- запрет гражданам ЕС занимать руководящие посты в некоторых подконтрольных государству организациях;
- запрет на предоставление российским компаниям IT, инжиниринговых и юридических услуг;
- запрет на операции с «Российским морским регистром судоходства».