Испорченные или потерянные свидетельства и справки из ЗАГСа можно заказать на Госуслугах

Если вы не получили бумажный документ или он испортился, то заказать свидетельство или справку из ЗАГСа теперь можно через Госуслуги. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Минцифры.

Какие свидетельства можно заказать:

О рождении;

Об усыновлении;

О смерти;

О расторжении брака;

Об установлении отцовства и др.

Справки из ЗАГСа обычно нужны для оформления пенсий, пособий и совершения сделок.

Справкой из ЗАГСа могут подтвердить:

Рождение;

Заключение или расторжение брака;

Усыновление;

Установление отцовства;

Перемену имени или фамилии и т.д.

Чтобы подать заявление, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Если заказываете свидетельство впервые, то платить ничего не нужно.

За дубликат придется заплатить госпошлину.

Кстати, скидок на уплату госпошлины через Госуслуги скоро не будет.