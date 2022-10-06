Трудовое право

Утвердили квоты на иностранных работников в 2023 году

В розничной торговле (коды ОКВЭД 47.8, 47.99, 47.73) по-прежнему квота на иностранных работников – 0%.

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Опубликовано постановление Правительства от 03.10.2022 № 1751 с допустимой долей иностранных работников в 2023 году.

Смотрите квоты в нашей таблице.

Код ОКВЭД

Наименование деятельности

Квота

Исключения

01.13.1

Выращивание овощей

50%

Удмуртская Республика — 0%;

Приморский край — 40%;

Астраханская область;

Волгоградская область

02

Лесоводство и лесозаготовки

50%

Приморский край — 20%

16

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

50%

Рязанская область — 90%

Раздел F

Строительство

80%

Республика Бурятия;

Республика Дагестан — 50%;

Краснодарский край — 50%; Амурская область;

Москва

46.73.1

Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами

50%

 

46.73.2

Торговля оптовая пиломатериалами

50%

 

47.25.1

Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах

15%

 

47.26

Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах

15%

 

47.73

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

0%

 

47.8

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках

0%

 

47.99

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

0%

 

49.3

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

24%

Краснодарский край — 0%;

Приморский край — 15%;

Удмуртская Республика (49.31, 49.32) — 0%

49.41

Деятельность автомобильного грузового транспорта

24%

Краснодарский край — 0%;

Приморский край —10%

68.32

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

70%

 

81

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

70%

 

93.19

Деятельность в области спорта прочая

25%

 

 

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