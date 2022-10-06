Утвердили квоты на иностранных работников в 2023 году

Опубликовано постановление Правительства от 03.10.2022 № 1751 с допустимой долей иностранных работников в 2023 году.
Смотрите квоты в нашей таблице.
Код ОКВЭД
Наименование деятельности
Квота
Исключения
01.13.1
Выращивание овощей
50%
Удмуртская Республика — 0%;
Приморский край — 40%;
Астраханская область;
Волгоградская область
02
Лесоводство и лесозаготовки
50%
Приморский край — 20%
16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
50%
Рязанская область — 90%
Раздел F
Строительство
80%
Республика Бурятия;
Республика Дагестан — 50%;
Краснодарский край — 50%; Амурская область;
Москва
46.73.1
Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
50%
46.73.2
Торговля оптовая пиломатериалами
50%
47.25.1
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
15%
47.26
Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах
15%
47.73
Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
0%
47.8
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
0%
47.99
Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков
0%
49.3
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
24%
Краснодарский край — 0%;
Приморский край — 15%;
Удмуртская Республика (49.31, 49.32) — 0%
49.41
Деятельность автомобильного грузового транспорта
24%
Краснодарский край — 0%;
Приморский край —10%
68.32
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
70%
81
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
70%
93.19
Деятельность в области спорта прочая
25%