Малый и средний бизнес

МСП.РФ стал полезен предпринимателям еще двух регионов. Омская и Амурская области присоединились к платформе

Всего на цифровой платформе МСП.РФ представлены 235 мер поддержки для 21 региона.

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На портале МСП.РФ для малого бизнеса доступно 19 федеральных сервисов, с помощью которых можно зарегистрировать собственное дело, пройти обучение, подать заявки на кредиты или льготы, заявить о нарушениях прав, найти поставщиков.

Теперь предприниматели Амурской и Омской областей смогут подать заявления на дополнительные меры поддержки от регионов.

Для это нужно только авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.

Омские предприниматели смогут записаться на выставочные мероприятия, семинары, тренинги, конференции, подать заявку на сертификацию товаров и т.д.

Амурские представители МСП через сервис смогут получить консультацию по вопросам ведения бизнеса, подобрать персонал, организовать маркетинговое сопровождение и т.д.

В сентябре к платформе присоединились Тульская область, ЯНАО и Красноярский край.

По данным платформы, на региональные меры поддержки поступило уже более 10 тыс. заявок от начинающих предпринимателей.

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