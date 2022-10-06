Упростят правила для лицензий на алкоголь

Проект опубликован на федеральном портале.

Сократят сроки рассмотрения заявлений на лицензию по производству и обороту (кроме розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 30 до 20 календарных дней.

Также сокращают перечень документов, необходимых для получения лицензии.

Для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции надо будет такие документы: заявление;

сведения о собственной или привлекаемой испытательной лаборатории;

документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного уставного капитала;

расчет производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Для лицензии на производство, хранение и поставки произведенного вина с защищенным географическим указанием нужно:

заявление;

сведения об испытательной лаборатории;

расчет производственной мощности.

КФХ и ИП-сельхозпроизводителям для лицензии на вино достаточно будет вместе с заявлением подать сведения об испытательной лаборатории и документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для ИП).