Упростят правила для лицензий на алкоголь

Проект опубликован на федеральном портале.
Сократят сроки рассмотрения заявлений на лицензию по производству и обороту (кроме розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 30 до 20 календарных дней.
Также сокращают перечень документов, необходимых для получения лицензии.
Для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции надо будет такие документы:
- заявление;
- сведения о собственной или привлекаемой испытательной лаборатории;
- документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного уставного капитала;
- расчет производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.
Для лицензии на производство, хранение и поставки произведенного вина с защищенным географическим указанием нужно:
- заявление;
- сведения об испытательной лаборатории;
- расчет производственной мощности.
КФХ и ИП-сельхозпроизводителям для лицензии на вино достаточно будет вместе с заявлением подать сведения об испытательной лаборатории и документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для ИП).