ЕГАИС

Упростят правила для лицензий на алкоголь

Для производителей, продавцов и импортеров алкогольной и спиртосодержащей продукции изменят правила лицензирования.

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Проект опубликован на федеральном портале.

Сократят сроки рассмотрения заявлений на лицензию по производству и обороту (кроме розничной продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 30 до 20 календарных дней.

Также сокращают перечень документов, необходимых для получения лицензии.

Для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции надо будет такие документы:

  • заявление;
  • сведения о собственной или привлекаемой испытательной лаборатории;
  • документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного уставного капитала;
  • расчет производственной мощности основного технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Для лицензии на производство, хранение и поставки произведенного вина с защищенным географическим указанием нужно:

  • заявление;
  • сведения об испытательной лаборатории;
  • расчет производственной мощности.

КФХ и ИП-сельхозпроизводителям для лицензии на вино достаточно будет вместе с заявлением подать сведения об испытательной лаборатории и документы, подтверждающие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя (для ИП).

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