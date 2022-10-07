Старые компании из ЛНР и ДНР платят налог с оборота, а новые – НДС

Это касается сделок как внутри новых субъектов, так и с компаниями из других субъектов.

Для нового бизнеса, который зарегистрирован уже после присоединения этих субъектов к РФ, действуют нормы НК со дня создания. Они при реализации платят НДС.

С 1 января 2023 года для налогоплательщиков налога с оборота по длящимся договорам, заключенным до принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и создания новых субъектов, введут особенности определения налоговых обязательств по НДС.

Об этом сообщает ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».