НДС

Старые компании из ЛНР и ДНР платят налог с оборота, а новые – НДС

Если компания из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей работала до присоединения регионов к РФ, то она продолжает платить налог с оборота до конца 2022 года. НДС такая компания не платит.

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Это касается сделок как внутри новых субъектов, так и с компаниями из других субъектов.

Для нового бизнеса, который зарегистрирован уже после присоединения этих субъектов к РФ, действуют нормы НК со дня создания. Они при реализации платят НДС.

С 1 января 2023 года для налогоплательщиков налога с оборота по длящимся договорам, заключенным до принятия в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и создания новых субъектов, введут особенности определения налоговых обязательств по НДС.

Об этом сообщает ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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