Банки

В новые российские регионы в течение года придут банки из топ-10

Сначала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся банки, которые уже работают в Крыму.

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Первыми на новые территории придут банки, которые уже работают в Крыму. У них есть опыт перехода от украинской платежной системы к российской.

В течение года появятся и другие крупнейшие финансовые организации страны, сообщают «Известия».

С июня 2022 года ПСБ ведет активную работу на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В ближайшее время ПСБ обещает открыть доступ к кредитованию населения в новых регионах РФ.

В понедельник ЦБ опубликовал перечень системно значимых банков, куда вошли ВТБ, ПСБ, Сбер и другие банки.

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