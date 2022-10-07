В новые российские регионы в течение года придут банки из топ-10

Первыми на новые территории придут банки, которые уже работают в Крыму. У них есть опыт перехода от украинской платежной системы к российской.
В течение года появятся и другие крупнейшие финансовые организации страны, сообщают «Известия».
С июня 2022 года ПСБ ведет активную работу на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В ближайшее время ПСБ обещает открыть доступ к кредитованию населения в новых регионах РФ.
В понедельник ЦБ опубликовал перечень системно значимых банков, куда вошли ВТБ, ПСБ, Сбер и другие банки.