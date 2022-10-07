Бюджетные организации могут принимать строительные работы по акту КС-2, который подписан руководителем

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 16.08.2022 № 02-07-05/80126.
Ориентироваться надо на ФСБУ для госсектора (СГС) «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
По п. 25 СГС первичные документы принимаются к бухучету, если они составлены по унифицированным формам, а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать обязательные реквизиты.
Формы КС-2 и КС-3 утверждены постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100.
Обязательные реквизиты для первички прописаны в законе о бухучете № 402-ФЗ (ст. 9) и СГС «Концептуальные основы» (п.25).
Таким образом, КС-2 и КС-3 должны обязательно содержать наименование должности, подпись и инициалы лица, которое уполномочено выступать от имени организации.