Под видом повесток мошенники рассылают электронные письма с вредоносным ПО

Граждане стали получать на электронную почту письма, в которых человека призывают срочно явиться в военкомат, пишет «РБК».
Якобы повестку лично в руки выдать не удалось, поэтому гражданин должен явиться в военкомат в назначенное время.
Вся подробная информация содержится в прилагаемом PDF-файле, который нужно скачать по ссылке.
Переходя по ссылке, человек скачивает себе вредоносное ПО.
В тексте письма мошенники угрожают человеку различными штрафами и уголовной ответственностью за неявку по повестке.
Помните, что даже через Госуслуги повестка не придет, ее может выдать только военкомат или уполномоченный работодатель.