Мобилизация

Под видом повесток мошенники рассылают электронные письма с вредоносным ПО

С начала октября мошенники разослали сотни вредоносных писем, которые касаются частичной мобилизации.

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Граждане стали получать на электронную почту письма, в которых человека призывают срочно явиться в военкомат, пишет «РБК».

Якобы повестку лично в руки выдать не удалось, поэтому гражданин должен явиться в военкомат в назначенное время.

Вся подробная информация содержится в прилагаемом PDF-файле, который нужно скачать по ссылке.

Переходя по ссылке, человек скачивает себе вредоносное ПО.

В тексте письма мошенники угрожают человеку различными штрафами и уголовной ответственностью за неявку по повестке.

Помните, что даже через Госуслуги повестка не придет, ее может выдать только военкомат или уполномоченный работодатель.

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