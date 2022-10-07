Выплату по льготным кредитам малому бизнесу приостановят, если бизнесмена мобилизовали

Проект опубликован на федеральном портале.
Продление максимального срока микрозайма будет до 5 лет. Заемщик должен направить заявление (любым доступным способом) до конца 2023 года.
Это относится, в том числе, и к самозанятым.
Предоставить документы о нахождении на военной службе надо будет в течение 30 дней после ее окончания.
Также предусмотрено при мобилизации получателя гранта приостановление исполнения обязательств и заключение допсоглашения:
- о продлении сроков достижения результатов предоставления гранта без изменения размера гранта;
- о продлении сроков использования гранта;
- о расторжении соглашения без применения штрафных санкций.