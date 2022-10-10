Период службы по мобилизации исключат при расчете больничного

Такую поправку внесли в Федеральный закон от 26.12.2006 № 255-ФЗ. Принят закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ.

При расчете больничного берут зарплату за 2 предыдущих года и делят ее на 730. Получают средний дневной заработок, который умножают на количество дней больничного.

Теперь будут делить не на 730, а на 730 минус дни приостановки трудового договора по новой статье 351.7 ТК РФ.

Приостановка длится до дня окончания службы по мобилизации плюс 3 месяца.

Таким образом, когда сотрудник вернется и оформит больничный, при расчете пособия знаменатель формулы не будет завышен.