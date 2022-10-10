Больничные

Период службы по мобилизации исключат при расчете больничного

Трудовые договоры мобилизованных приостанавливаются, зарплата не начисляется. Чтобы этот беззарплатный период потом не уменьшал выплаты по больничным, его будут исключать из расчетного периода.

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Такую поправку внесли в Федеральный закон от 26.12.2006 № 255-ФЗ. Принят закон от 07.10.2022 № 379-ФЗ.

При расчете больничного берут зарплату за 2 предыдущих года и делят ее на 730. Получают средний дневной заработок, который умножают на количество дней больничного.

Теперь будут делить не на 730, а на 730 минус дни приостановки трудового договора по новой статье 351.7 ТК РФ.

Приостановка длится до дня окончания службы по мобилизации плюс 3 месяца.

Таким образом, когда сотрудник вернется и оформит больничный, при расчете пособия знаменатель формулы не будет завышен.

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