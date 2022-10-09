Льготными кредитами можно будет оплачивать проектировочные, пусконаладочные работы. А также пошлины и НДС

Компании смогут направлять средства льготных кредитов, которые предназначены для закупки приоритетной импортной продукции, не только на покупку материалов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования, но и на оплату проектировочных и пусконаладочных работ, а также НДС и таможенных пошлин. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин, документ пока не опубликован.

Срок, на который импортеры получают льготный кредит, зависит от целей займа.

Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка действует один год. Для оборудования и средств производства – три года.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Правительство запустило в мае 2021 года.

Займы выдают по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разницу банки компенсируют за счет субсидий федерального бюджета.

В перечне приоритетной импортной продукции – в том числе строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.