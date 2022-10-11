Компании из СЭЗ в Крыму платят налог на прибыль с субсидии по пониженной ставке

Субсидии относятся к внереализационным доходам, кроме тех, которые не облагаются вообще (по ст. 251 НК РФ).

Льготные ставки применяются к прибыли, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, информация о котором содержится в инвестиционной декларации.

При этом надо вести раздельный учет.

В целях применения пониженных ставок по налогу на прибыль в базу по налогу на прибыль, полученной от реализации инвестиционного проекта в СЭЗ, включают доходы (расходы), в том числе внереализационные.

Такой вывод сделан в письме Минфина от 30.08.2022 № 03-03-06/1/84337.