Учет в торговле

Срок решения по лицензиям на алкоголь сократят. Снизится и количество документов для получения лицензии

Минфин предлагает сократить срок принятия решения о выдаче, продлении или переоформлении лицензии на рынке алкоголя с 30 до 20 дней.

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Ведомство предлагает уменьшить и количество документов, которое нужно предоставить для получения лицензии, пишет «Интерфакс».

Для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина понадобится не 10 документов, а только 3.

Для перевозки спиртосодержащей продукции число документов для получения лицензии могут сократить с 9 до 2.

Если закон примут, то лицензирующий орган сможет продлевать срок принятия решения о выдаче лицензии максимум на 10 дней.

Сейчас продлить можно на срок до 30 календарных дней.

Недавно Минфин предложил повысить цены на игристое вино.

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