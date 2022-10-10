Срок решения по лицензиям на алкоголь сократят. Снизится и количество документов для получения лицензии

Ведомство предлагает уменьшить и количество документов, которое нужно предоставить для получения лицензии, пишет «Интерфакс».
Для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина понадобится не 10 документов, а только 3.
Для перевозки спиртосодержащей продукции число документов для получения лицензии могут сократить с 9 до 2.
Если закон примут, то лицензирующий орган сможет продлевать срок принятия решения о выдаче лицензии максимум на 10 дней.
Сейчас продлить можно на срок до 30 календарных дней.
Недавно Минфин предложил повысить цены на игристое вино.