В 1С появилась компания, которая займется консалтингом

После ухода из России и Белоруссии крупных консалтинговых компаний у 1С открылись новые возможности для развития бизнеса, пишет «CNews».
Компания будет:
- заниматься разработкой стратегии клиентам для выхода на новые рынки;
- оптимизировать затраты;
- проводить комплексную цифровую трансформацию;
- искать и развивать новые бизнес-модели, чтобы клиенты могли больше зарабатывать.
«1С – бизнес-трансформация» сфокусируется на продвижении комплексных решений для своих заказчиков.
В сентябре 1С уже выкупила долю в компании Mirapolis, чтобы развивать умные решения для подбора, найма и обучения персонала.