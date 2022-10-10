В 1С появилась компания, которая займется консалтингом

Новая компания «1С – бизнес-трансформация» будет заниматься бизнес-консалтингом. С ее помощью клиенты займут ниши, освободившиеся после ухода западных компаний.

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После ухода из России и Белоруссии крупных консалтинговых компаний у 1С открылись новые возможности для развития бизнеса, пишет «CNews».

Компания будет:

  • заниматься разработкой стратегии клиентам для выхода на новые рынки;
  • оптимизировать затраты;
  • проводить комплексную цифровую трансформацию;
  • искать и развивать новые бизнес-модели, чтобы клиенты могли больше зарабатывать.

«1С – бизнес-трансформация» сфокусируется на продвижении комплексных решений для своих заказчиков.

В сентябре 1С уже выкупила долю в компании Mirapolis, чтобы развивать умные решения для подбора, найма и обучения персонала. 

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