К электронным статотчетам можно будет не прикладывать МЧД. Росстат найдет ее на платформе ФНС

Таким образом, проверка достоверности и контроль за сроками действия доверенностей будут автоматизированы, сообщает ФНС.

ФНС и Росстат подписали дорожную карту, по которой до конца этого года приложение «Машиночитаемые доверенности» пройдет тестовую обкатку в Росстате.

Потом начнется интеграция подсистем информационно-вычислительного комплекса Росстата с этим приложением и другими элементами информационной системы ФНС.

В итоге заполненные статотчеты можно будет направлять в Росстат, не прикладывая каждый раз к данным электронную копию доверенности.

Кроме того, все участников блокчейн-сети будут знать о любых изменениях, вносимых в нее.

Ранее к этой блокчей-платформе ФНС уже подключились ФТС, ФСС, Почта России, Нотариальная палата.

Применение МЧД должно было стать обязательным с начала 2023 года, но сейчас разработали проект по переносу этого срока на 1 сентября 2023 года.

Узнать больше про МЧД можно тут.