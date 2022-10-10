Директор заставляет бухгалтера бесплатно работать после увольнения

Наши читатели рассказывают о подобных случаях.

Главбух подбила все первичку, провела все в 1С, загрузила банковские выписки, начислила зарплату. И написала заявление на увольнение.

Увольнение состоялось, но директор требует, чтобы уже бывший главбух сдал все отчеты за 3 квартал. То есть фактически человеку предлагают работать еще месяц, причем без оплаты.

По мнению руководителя, отчетность за прошедший квартал — это зона ответственности главбуха, который в этот период работал.

По нормам ТК директор неправ. А как с моральной точки зрения? Голосуйте.