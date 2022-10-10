В России растет малый и средний бизнес. Ни в одном регионе не зафиксировали снижение числа работников МСП

Всего в МСП работает 28,05 млн человек по всей России, сообщают «Ведомости».
Это 38,6% от всех занятых на российском рынке труда.
Некоторые отмечают, что работники крупного бизнеса уходят в сектор МСП.
Из всех работников МСП самозанятых – 5,6 млн чел. и их численность растет.
Только с начала года в качестве СМЗ зарегистрировалось 1,75 млн чел.
Все чаще компании сотрудничают с самозанятыми, но не без ошибок. Настройте работу с самозанятыми так, чтобы это было корректно и безопасно.
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