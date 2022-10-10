⚡ Сроки уплаты налогов, взносов и сдачи отчетности продлят для мобилизованных ИП. А собственникам, призванным по ЧМ, разрешат оставить бизнес

План предусматривает:
- Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона.
- Для призванных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.
- Предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.
- Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия можно будет менять. Штрафы вешать не будут.
- Будут скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продлить сроки реализации таких проектов, снизить требования к ним и исключить штрафные санкции.
Напомним, что сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. Коллеги в Красном уголке бухгалтера постоянно спрашивают, как другие решают вопрос с передачей дел или закрытием бизнеса.
Если меры поддержки все-таки примут, мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.