Ведение бизнеса

⚡ Сроки уплаты налогов, взносов и сдачи отчетности продлят для мобилизованных ИП. А собственникам, призванным по ЧМ, разрешат оставить бизнес

Премьер Мишустин утвердил план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации. Информация появилась в Telegram-канале Правительства.

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План предусматривает:

  • Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса. Минюст и Минобороны разработают проект федерального закона.
  • Для призванных предпринимателей продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогам и иной отчетности.
  • Предприниматели смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по аренде.
  • Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его условия можно будет менять. Штрафы вешать не будут.
  • Будут скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возможность продлить сроки реализации таких проектов, снизить требования к ним и исключить штрафные санкции.

Напомним, что сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц. Коллеги в Красном уголке бухгалтера постоянно спрашивают, как другие решают вопрос с передачей дел или закрытием бизнеса.

Если меры поддержки все-таки примут, мобилизованные получат пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел.

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