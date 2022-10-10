Банки

Банк «Ренессанс кредит» уйдет из четырех российских регионов

В ноябре банк приостановит работу в Архангельске, Нижневартовске, Мурманске и Тамбове.

Версия для печати

А с 1 декабря офисы Банка в этих городах будут закрыты, сообщается на сайте кредитной организации.

Всем клиентам, которые проживают в этих городах, Банк посоветовал переходить на мобильные приложения или интернет-банк.

Все банковские реквизиты останутся неизменными.

Бухгалтеры, переучивайтесь на маркетологов и зарабатывайте от 70 000 рублей!

Освойте актуальную и прибыльную профессию в 2023 году. Маркетологи нужны каждому бизнесу — вы будете приносить доход и станете ценным сотрудником.

Мы выпустили новый курс профпереподготовки и за два месяца сделаем из вас маркетолога. Коротко о том, что будете уметь:

• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
• разрабатывать маркетинговую стратегию;
• строить продуктовые гипотезы.

По выгодной цене курс стоит 49 990₽. Вы получите красный диплом с внесением в ФИС ФРДО. Смотрите программу курса здесь или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Мошенничество

Мошенники украли 13,5 млрд рублей. Теперь им кранты

У меня в руках очень своевременный и важный законопроект, и кому-то он может понравиться, кому-то не понравиться. Но этот законопроект направлен против мошенничества, связанного с карточками, с социальной инженерией, когда мошенники звонят по пять раз на дню.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
АУСН

Как платить страховые взносы и НДФЛ на АУСН

При переходе на АУСН часть функций налогоплательщика уполномоченный банк берет на себя, речь о расчете и уплате НДФЛ. Разбираем новый порядок удержания НДФЛ и уплаты взносов за физических лиц на автоматизированной упрощенке.

Как платить страховые взносы и НДФЛ на АУСН
Маркировка товаров

Маркировка воды: что нужно знать и к чему готовиться предпринимателям

А с 1 ноября 2022 года у участников оборота упакованной воды появляется обязанность использовать электронный документооборот (ЭДО) в процессах отгрузки и приёмки маркированной воды. В статье расскажем, какую воду нужно маркировать и как правильно организовать работу с маркированной продукцией.

Маркировка воды: что нужно знать и к чему готовиться предпринимателям
Читать еще