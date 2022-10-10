Отчетность в ПФР

🏮 ПФР хочет получить от работодателей данные о службе сотрудников в армии

Бухгалтеры стали получать от ПФР письма с требованием дополнить сведения на ИЛС сотрудников данными о военной службе.

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Об этом рассказывают участники нашего форума.

На индивидуальном лицевом счете (ИЛС) в ПФР по каждому человеку есть сведения о периодах работы, уплаченных взносах, начисленных пенсионных баллах. Но кроме периодов работы есть еще нестраховые периоды, за которые начисляют баллы. Например, за службу в армии по призыву дают 1,8 балла за год.

Но эти периоды отражены не у всех. ПФР уже проводил кампанию по сбору этих данных. Как сообщали пенсионщики, работа шла при взаимодействии с работодателями, военкоматами, местными администрациями и гражданами.

Так, например, гражданам для корректировки ИЛС надо заполнить заявление.

От работодателей ПФР, очевидно, хочет получить сведения по форму СЗВ-КОРР. Служба в армии там маркируется кодами СЛПРИЗ, СЛУЖБА.

Наша читательница через СБИС получила рассылку от ПФР:

— Дополнить ИЛС периодом воинской службы

К письму приложен файл с указанием ФИО, СНИЛС.

Но внести такие сведения на свой ИЛС может сам работник, предъявив в ПФР военный билет и заявление о корректировке.

А вам не приходила такая рассылка от ПФР?

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