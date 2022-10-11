Wildberries снизил для продавцов стоимость доставки. И предложил ИП новый способ поднять товарооборот на площадке

Базовая стоимость логистики для товаров объемом до 5 литров составляет 55 руб./ед.
За каждый дополнительный литр придется доплатить 5,5 руб., сообщает «New Retail».
Благодаря новому функционалу ПО предприниматели, которые продают на Wildberries продукцию с собственных складов, смогут создать сразу несколько поставок товаров.
Появилась возможность переносить товары между разными поставками и отслеживать статус исполнения каждой из них. Это может повысить продажи ИП.
Пока функционал тестируют 25 тыс. предпринимателей, но скоро он станет доступен для всех продавцов на WB.