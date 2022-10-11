Маркетплейсы

Wildberries снизил для продавцов стоимость доставки. И предложил ИП новый способ поднять товарооборот на площадке

С 10 октября стоимость логистики по модели «маркетплейс» Wildberris снизилась в 1,5 раза.

Версия для печати

Базовая стоимость логистики для товаров объемом до 5 литров составляет 55 руб./ед.

За каждый дополнительный литр придется доплатить 5,5 руб., сообщает «New Retail».

Благодаря новому функционалу ПО предприниматели, которые продают на Wildberries продукцию с собственных складов, смогут создать сразу несколько поставок товаров.

Появилась возможность переносить товары между разными поставками и отслеживать статус исполнения каждой из них. Это может повысить продажи ИП.

Пока функционал тестируют 25 тыс. предпринимателей, но скоро он станет доступен для всех продавцов на WB.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
УСН

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов – как действующих, так и потенциальных – профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Мини-курсы для подписчиков «Клерк.Премиум»

Каждый день для подписчиков «Клерк.Премиума» выходит новый мини-курс на актуальную тему. Почему мини? Потому что за 3 минуты мы рассказываем все самое актуальное, важное и необходимое. Мини-курсы — это удобный формат для тех, кто загружен работой и кому постоянно не хватает времени.

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налог на прибыль

Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты

Когда компания открывает подразделение в другом регионе, то часто туда требуется отправить собственных специалистов. И даже не в командировку, а чтобы жить. Такой переезд требует солидных средств. Если компания компенсирует часть расходов, может ли она учесть их в расходах?

Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты
Самозанятые

Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Последние годы в России наблюдается изменение рынка пассажирских перевозок — он растет неожиданно высокими темпами. Увеличивается количество машин. Вместе с этим растет число водителей, для которых наличие транспорта — возможность использовать его для дополнительного заработка.

Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Вебинары для бухгалтеров

Бухгалтерам и кадровикам расскажут, какие сейчас сложности с трудоустройством иностранцев

Прием на работу временно пребывающего визового иностранца – трудоемкая для кадровика или бухгалтера процедура. Придется оформлять разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Сама процедура может длиться до 2,5 месяцев.

Читать еще