ФНС запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период

На сайте ФНС появилась инструкция для организаций и предпринимателей из новых субъектов РФ.
Что нужно сделать для регистрации юридического лица на примере ООО/АО?
Кто может обратиться за регистрацией юридического лица?
В каких случаях юридическое лицо могут не зарегистрировать?
Как встать на учет в налоговом органе и внебюджетных фондах (ПФР и ФСС)?
Информация о действующих юрлицах в новых регионах РФ будет перенесена в ЕГРЮЛ до конца года.
Руководители компаний должны привести учредительные документы в соответствие с российскими законами до 31.12.2023 г.
Если информация о компании не появилась в ЕГРЮЛ, сообщить сведения о ней нужно до 31.03.2023 г.
Если вы планируете зарегистрировать новое юрлицо, то все подробные инструкции есть на странице.
Так же компаниям и ИП, которые регистрируются на новых территориях РФ, не требуется платить госпошлину. Правило действует до 31.12.2023 г.
ФНС уже открыла свои филиалы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению. Но еще быстрее дельные советы можно получить от коллег из Красного уголка бухгалтера.