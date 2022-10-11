Регистрация и ликвидация бизнеса

ФНС запустила промостраницу с инструкциями предпринимателям из новых регионов РФ. Они помогут в переходный период

Предпринимателям из новых регионов РФ разъяснят, как зарегистрировать или перерегистрировать бизнес.

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На сайте ФНС появилась инструкция для организаций и предпринимателей из новых субъектов РФ.

Что нужно сделать для регистрации юридического лица на примере ООО/АО?

Кто может обратиться за регистрацией юридического лица?

В каких случаях юридическое лицо могут не зарегистрировать?

Как встать на учет в налоговом органе и внебюджетных фондах (ПФР и ФСС)?

Информация о действующих юрлицах в новых регионах РФ будет перенесена в ЕГРЮЛ до конца года.

Руководители компаний должны привести учредительные документы в соответствие с российскими законами до 31.12.2023 г.

Если информация о компании не появилась в ЕГРЮЛ, сообщить сведения о ней нужно до 31.03.2023 г.

Если вы планируете зарегистрировать новое юрлицо, то все подробные инструкции есть на странице.

Так же компаниям и ИП, которые регистрируются на новых территориях РФ, не требуется платить госпошлину. Правило действует до 31.12.2023 г.

ФНС уже открыла свои филиалы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Там регистрируют бизнес и дают консультации по налогообложению. Но еще быстрее дельные советы можно получить от коллег из Красного уголка бухгалтера.

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