Мобилизация

Работники мобилизованного ИП сами себя будут объявлять безработными

Мобилизованные ИП-работодатели и руководители-единственные учредители фактически прекратят свою деятельность в связи с тем, что проходят службу. Для их сотрудников введут особые права.

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Работник сможет устроиться к другому работодателю, сказала первый замглавы Минтруда Ольга Баталина.

Сейчас готовят законодательные нормы, которые позволят работникам самим декларировать свой статус и получать подтверждение своей незанятости.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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УСН

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

Любая компания вправе воспользоваться услугами колл-центра. Гораздо проще поручить обзвон клиентов – как действующих, так и потенциальных – профессионалам. Но в каком размере можно учесть затраты на колл-центр, если компания применяет упрощенку? Расскажем в статье.

Как учесть услуги колл-центра на упрощенке

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Мероприятия

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Налог на прибыль

Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты

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Переезд сотрудника к новому месту работы: можно ли учесть затраты
Самозанятые

Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Последние годы в России наблюдается изменение рынка пассажирских перевозок — он растет неожиданно высокими темпами. Увеличивается количество машин. Вместе с этим растет число водителей, для которых наличие транспорта — возможность использовать его для дополнительного заработка.

Самозанятым могут разрешить работать таксистами
Вебинары для бухгалтеров

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