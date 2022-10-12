В бумажном расчете 4-ФСС нет таблицы по платежам

Бухгалтеры второй раз сдают эту новую форму и по-прежнему спорят — нужно заполнять таблицу с уплатами или нет.

В частности, обсуждение этой темы идет на нашем форуме.

Данные о платежах прописаны в технологии приема отчета, утвержденной приказом ФСС от 12.02.2010 № 19.

Поэтому в 1С такую таблицу сделали. Она выгружается в файл.

Вот как это выглядит в программе:

Вот как в файле:

При этом в контрольных соотношениях, которые также утверждены приказом ФСС от 10.06.2022 № 226, проверки по платежам нет.

Это значит, что отчет будет принят и без сведений о платежах.

Кстати, в прошлую отчетную кампанию мы проводили опрос на тему этой таблицы, которая не идет на печать, но идет в файл.

Как мы выяснили, 68% бухгалтеров эти данные в отчет не включали.