Форма 4-ФСС

В бумажном расчете 4-ФСС нет таблицы по платежам

Со 2 квартала 2022 года поменялась форма отчета 4-ФСС. В новом отчете нет таблицы с уплаченными взносами, которая была там раньше. Но в программе 1С такая таблица есть.

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Бухгалтеры второй раз сдают эту новую форму и по-прежнему спорят — нужно заполнять таблицу с уплатами или нет.

В частности, обсуждение этой темы идет на нашем форуме.

Данные о платежах прописаны в технологии приема отчета, утвержденной приказом ФСС от 12.02.2010 № 19.

Поэтому в 1С такую таблицу сделали. Она выгружается в файл.

Вот как это выглядит в программе:

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Вот как в файле:

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При этом в контрольных соотношениях, которые также утверждены приказом ФСС от 10.06.2022 № 226, проверки по платежам нет.

Это значит, что отчет будет принят и без сведений о платежах.

Кстати, в прошлую отчетную кампанию мы проводили опрос на тему этой таблицы, которая не идет на печать, но идет в файл.

Как мы выяснили, 68% бухгалтеров эти данные в отчет не включали.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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🔥 У формы ЕФС-1 будет электронный формат

С 2023 года вместо отчетов по формам СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС будет отчет ЕФС-1. ПФР утвердит электронный формат этой формы. Для электронной трудовой (ныне СЗВ-ТД) там будут коды для мобилизованных: приостановление и возобновление.

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