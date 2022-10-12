Условия по выпуску карт UnionPay становятся все более выгодными. Но они по-прежнему бесполезны для россиян за рубежом

Некоторые банки снизили стоимость карты с 15 до 5 тыс. рублей, запустили повышенный кешбэк и отказались от требования виз или билета за границу, пишут «Известия».

Банки ожидают рост спроса на карты, которые с октября будут выпускаться в юанях.

В Газпромбанке карту UnionPay можно получить моментально в любом отделении банка, а срок ее службы не ограничен.

Однако страны отказываются принимать карты UnionPay, открытые российскими банками.

Уже невозможно расплатиться картами в Чехии и Испании.

Сама UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками.