Условия по выпуску карт UnionPay становятся все более выгодными. Но они по-прежнему бесполезны для россиян за рубежом

Некоторые банки снизили стоимость карты с 15 до 5 тыс. рублей, запустили повышенный кешбэк и отказались от требования виз или билета за границу, пишут «Известия».
Банки ожидают рост спроса на карты, которые с октября будут выпускаться в юанях.
В Газпромбанке карту UnionPay можно получить моментально в любом отделении банка, а срок ее службы не ограничен.
Однако страны отказываются принимать карты UnionPay, открытые российскими банками.
Уже невозможно расплатиться картами в Чехии и Испании.
Сама UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками.