UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками

Об этом РБК рассказали два источника в банках и собеседник на платежном рынке.
Такой запрет UnionPay ввела из-за риска вторичных санкций. Доля платежей по китайским картам в России незначительна - менее 1%.
Такие карты по большей мере используют китайские туристы, приезжающие в РФ.
При этом магазины, для которых важно продолжать обслуживать путешественников, начали массово переходить к банкам-эквайерам не под санкциями.
В настоящее время UnionPay после ухода Visa и Mastercard с российского рынка остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России.
Ранее эксперты прогнозировали, что платежная система UnionPay может занять до 5-8% рынка карт в России.