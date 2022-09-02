UnionPay ограничила работу в России с санкционными банками

Об этом РБК рассказали два источника в банках и собеседник на платежном рынке.

Такой запрет UnionPay ввела из-за риска вторичных санкций. Доля платежей по китайским картам в России незначительна - менее 1%.

Такие карты по большей мере используют китайские туристы, приезжающие в РФ.

При этом магазины, для которых важно продолжать обслуживать путешественников, начали массово переходить к банкам-эквайерам не под санкциями.

В настоящее время UnionPay после ухода Visa и Mastercard с российского рынка остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России.

Ранее эксперты прогнозировали, что платежная система UnionPay может занять до 5-8% рынка карт в России.